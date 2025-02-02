Наводнение в Австралии привело к жертвам

Наводнение привело к жертвам на севере австралийского штата Квинсленд.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, об этом сообщили власти и призвали тысячи людей переехать на более возвышенные территории из-за проливных дождей.

Сильные наводнения произошли в прибрежном районе Хинчинбрук населением около 11 000, примерно в 500 км к северу от столицы штата - Брисбена. Несколько пригородов близлежащего города Таунсвилл также пострадали, сообщили власти.