https://news.day.az/world/1727214.html Наводнение в Австралии привело к жертвам Наводнение привело к жертвам на севере австралийского штата Квинсленд. Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, об этом сообщили власти и призвали тысячи людей переехать на более возвышенные территории из-за проливных дождей.
Наводнение в Австралии привело к жертвам
Наводнение привело к жертвам на севере австралийского штата Квинсленд.
Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, об этом сообщили власти и призвали тысячи людей переехать на более возвышенные территории из-за проливных дождей.
Сильные наводнения произошли в прибрежном районе Хинчинбрук населением около 11 000, примерно в 500 км к северу от столицы штата - Брисбена. Несколько пригородов близлежащего города Таунсвилл также пострадали, сообщили власти.
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