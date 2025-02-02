https://news.day.az/world/1727229.html В Канаде вводятся пошлины на товары из США - заявление премьер-министра Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении 25%-ной пошлины на товары из США. Как передает Day.Az, кадры c речью премьер-министра опубликованы в Телеграм. Ранее Китай объявил о планах подать жалобу во Всемирную торговую организацию и принять ответные меры после введения Трампом пошлин.
В Канаде вводятся пошлины на товары из США - заявление премьер-министра
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении 25%-ной пошлины на товары из США.
Как передает Day.Az, кадры c речью премьер-министра опубликованы в Телеграм.
Ранее Китай объявил о планах подать жалобу во Всемирную торговую организацию и принять ответные меры после введения Трампом пошлин.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также распорядилась ввести ответные пошлины в отношении США.
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