В Канаде вводятся пошлины на товары из США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении 25%-ной пошлины на товары из США.

Как передает Day.Az, кадры c речью премьер-министра опубликованы в Телеграм.

Ранее Китай объявил о планах подать жалобу во Всемирную торговую организацию и принять ответные меры после введения Трампом пошлин.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также распорядилась ввести ответные пошлины в отношении США.

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