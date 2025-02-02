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В Канаде вводятся пошлины на товары из США - заявление премьер-министра

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о введении 25%-ной пошлины на товары из США. Как передает Day.Az, кадры c речью премьер-министра опубликованы в Телеграм. Ранее Китай объявил о планах подать жалобу во Всемирную торговую организацию и принять ответные меры после введения Трампом пошлин.