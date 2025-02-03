Власти Эстонии призвали граждан запастись продуктами и настольными играми

Представитель эстонского бюро по предупреждению рисков Кайса Нийло заявила, что власти Эстонии призвали граждан запастись продуктами, водой, лекарствами и настольными играми на фоне возможного отключения электричества после ее выхода из энергосистемы БРЭЛЛ. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нийло отметила, что самым важным являются запасы еды и воды.

"Воды необходимо три литра на человека в сутки. Еда должна быть длительного хранения, которую ваша семья ест. Конечно, запасенная еда должна быть такой, которую можно употреблять сразу, то есть не требующей длительного приготовления. <...> Если мы говорим об основной необходимости, то, конечно, это проверка лекарств", - сказала она.

Нийло также рекомендовала рассмотреть возможность использования альтернативных источников освещения и не забывать о досуге. В качестве примера она привела настольные игры или карты. Она призвала жителей убедиться в наличии батареек, радиоприемника и горелки на газу, а также не забыть заправить машину.