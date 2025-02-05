В Сирии могут разместить военные базы Турции

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану разместить турецкие военные базы у себя в стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Аш-Шараа и Эрдоган в ходе встречи 4 февраля обсудили совместный оборонный пакт, который будет включать в себя создание турецких авиабаз в центральной Сирии и подготовку новой сирийской армии. По словам источников, Турция сможет использовать сирийское воздушное пространство в военных целях.

Представитель сирийской службы безопасности заявил на условиях анонимности, что обсуждаемые базы позволят Турции защищать воздушное пространство Сирии в случае любых будущих атак. Представитель региональной разведки предположил, что возможными местами для создания авиабаз могут стать военный аэропорт Пальмиры и база Т4 сирийской армии, обе расположенные в провинции Хомс.

В ходе переговоров Эрдоган также заявил, что Турция окажет поддержку Сирии в ее восстановлении. Президент Турции убежден, что его страна может оказать помощь в восстановлении сирийских городов. Кроме того, он считает, что ускорение темпов восстановления экономики позволит сирийским беженцам вернуться на родину по своему желанию. Эрдоган также призвал арабский и исламский мир оказать финансовую и моральную поддержку новой администрации Сирии.