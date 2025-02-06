https://news.day.az/world/1728172.html

Крупный пожар в престижном районе Нью-Йорка - ВИДЕО

В центре Нью-Йорка, на Манхэттене, вспыхнул сильный пожар в жилом доме. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Возгорание произошло на 139-й Западной улице в одном из престижных районов города. Пожарные и экстренные службы прибыли на место и ведут борьбу с огнем.