Крупный пожар в престижном районе Нью-Йорка

В центре Нью-Йорка, на Манхэттене, вспыхнул сильный пожар в жилом доме.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Возгорание произошло на 139-й Западной улице в одном из престижных районов города.

Пожарные и экстренные службы прибыли на место и ведут борьбу с огнем. По имеющимся данным, пламя распространилось на соседние здания, проводится эвакуация жителей.