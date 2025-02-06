https://news.day.az/world/1728172.html Крупный пожар в престижном районе Нью-Йорка - ВИДЕО В центре Нью-Йорка, на Манхэттене, вспыхнул сильный пожар в жилом доме. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Возгорание произошло на 139-й Западной улице в одном из престижных районов города. Пожарные и экстренные службы прибыли на место и ведут борьбу с огнем.
Крупный пожар в престижном районе Нью-Йорка - ВИДЕО
В центре Нью-Йорка, на Манхэттене, вспыхнул сильный пожар в жилом доме.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Возгорание произошло на 139-й Западной улице в одном из престижных районов города.
Пожарные и экстренные службы прибыли на место и ведут борьбу с огнем. По имеющимся данным, пламя распространилось на соседние здания, проводится эвакуация жителей.
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