"Оставайтесь в своих конурах!" - скандал в парламенте Франции

Депутат партии "Республиканцы" Филипп Госселин оказался в центре скандала в Национальном собрании Франции после того, как призвал своих оппонентов "оставаться в своих нишах".

Как передает Day.Az, фраза имеет двойной смысл во французском языке - может истолковываться как "оставайся в конуре" или "не высовывай голову", что обычно говорят собакам.

Госселин намекал именно на это, что вызвало резкую реакцию со стороны левых депутатов. Слова были произнесены в адрес Даниэля Обоно и Матильды Пано из партии "Непокорённая Франция", что было воспринято как сексистское и оскорбительное замечание. После возмущённых заявлений со стороны политиков и требований наказания депутат получил официальное предупреждение от председателя заседания.

Позже Госселин попытался оправдаться, заявив, что имел в виду исключительно парламентские "ниши", но в итоге всё же принёс извинения, признав, что его слова могли быть неправильно истолкованы и обидеть коллег.