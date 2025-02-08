США рассмотрит возможность сокращения военных расходов

Новая администрация Соединенных Штатов намерена рассмотреть возможность сокращения в том числе военных расходов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Мы собираемся оценить Министерство образования. Мы собираемся посмотреть даже на наши вооруженные силы. Мы собираемся посмотреть на огромные суммы денег, которые тратятся на вещи, не имеющие ни к чему отношения и не имеющие никакой ценности", - сказал он на совместной с премьером Японии Сигэру Исибой пресс-конференции в Белом доме по завершении двусторонних переговоров.

Американский лидер также заявил, что триллионы долларов тратятся впустую из-за вероятных незаконных расходов. "Речь идет о триллионах долларов. <...> Триллионы долларов тратятся впустую и, возможно, незаконно, я бы сказал, во многих случаях незаконно", - подчеркнул он. "Было бы проще этого не делать, но мы должны разобраться и выявить коррупцию", - добавил Трамп.

Ему также был задан вопрос о том, поручил ли он предпринимателю Илону Маску, который возглавляет ведомство по повышению эффективности правительства США (Department of Government Efficiency, DOGE), оценить расходы Пентагона. "Да. Пентагон, [министерство] образования. Почти все, мы собираемся пройти через все", - резюмировал глава Белого дома.