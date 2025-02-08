В США найден пропавший на Аляске самолет

Все 10 человек, находившиеся на борту самолета авиакомпании Bering Air, который исчез с радаров в четверг над Аляской, погибли.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Береговую охрану США.

Причины трагедии пока не раскрыты. На борту самолета, выполнявшего рейс из Уналаклита в Ном, находились девять пассажиров и пилот. По информации американской телекомпании NBC, обломки были найдены в 34 милях (около 55 км) к юго-востоку от Нома.

Это уже третья серьезная авиакатастрофа в США за менее чем две недели. 29 января пассажирский самолет компании American Airlines и вертолет Black Hawk сухопутных войск столкнулись в небе у вашингтонского аэропорта имени Рональда Рейгана. Погибли 67 человек. 31 января в Филадельфии (штат Пенсильвания) разбился медицинский борт Learjet 55. Авиакатастрофа унесла жизни как минимум 7 человек и привела к госпитализации 19.