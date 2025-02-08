ХАМАС передал Красному Кресту трех израильских заложников

ХАМАС передал сотрудникам Красного Креста трех удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Об этом 8 февраля сообщил телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Из плена были освобождены 56-летний Охад Бен-Ами, 53-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви, говорится в материале.

До этого, как указывается, имена троих освобожденных подтвердил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и "Форум семей заложников".

В качестве ответных действий Израиль должен освободить 183 палестинских заключенных, отметили журналисты.