https://news.day.az/world/1728819.html ХАМАС передал Красному Кресту трех израильских заложников ХАМАС передал сотрудникам Красного Креста трех удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Об этом 8 февраля сообщил телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Из плена были освобождены 56-летний Охад Бен-Ами, 53-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви, говорится в материале.
ХАМАС передал Красному Кресту трех израильских заложников
ХАМАС передал сотрудникам Красного Креста трех удерживаемых в секторе Газа израильских заложников. Об этом 8 февраля сообщил телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Из плена были освобождены 56-летний Охад Бен-Ами, 53-летний Эли Шараби и 34-летний Ор Леви, говорится в материале.
До этого, как указывается, имена троих освобожденных подтвердил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и "Форум семей заложников".
В качестве ответных действий Израиль должен освободить 183 палестинских заключенных, отметили журналисты.
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