В Эстонии у границы с РФ развернули подразделение армии США

Подразделение армии Соединенных Штатов было развернуто на эстонской военной базе у границы с Россией. Об этом сообщает ERR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"После торжественной церемонии, прошедшей на базе Reedo недалеко от города Выру, пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развернут на Reedo и приписан к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данный эскадрон армии США является разведывательным. Он добавил, что подразделение будет принимать участие во всех пехотных учениях на базе.