https://news.day.az/world/1729410.html В Эстонии у границы с РФ развернули подразделение армии США Подразделение армии Соединенных Штатов было развернуто на эстонской военной базе у границы с Россией. Об этом сообщает ERR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Эстонии у границы с РФ развернули подразделение армии США
Подразделение армии Соединенных Штатов было развернуто на эстонской военной базе у границы с Россией. Об этом сообщает ERR, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"После торжественной церемонии, прошедшей на базе Reedo недалеко от города Выру, пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США развернут на Reedo и приписан к ВС Эстонии, второй пехотной бригаде", - сказано в сообщении.
Отмечается, что данный эскадрон армии США является разведывательным. Он добавил, что подразделение будет принимать участие во всех пехотных учениях на базе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре