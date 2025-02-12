Сильное землетрясение в Эгейском море

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано у побережья Греции.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

По его данным, эпицентр располагался в 143 км к северу от города Ираклион (остров Крит), где проживают около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.