https://news.day.az/world/1729562.html Сильное землетрясение в Эгейском море Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано у побережья Греции. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре. По его данным, эпицентр располагался в 143 км к северу от города Ираклион (остров Крит), где проживают около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сильное землетрясение в Эгейском море
Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано у побережья Греции.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.
По его данным, эпицентр располагался в 143 км к северу от города Ираклион (остров Крит), где проживают около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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