Маск дал Макрону "от ворот поворот"

Французские политические и технологические круги неделями ждали ответа самого богатого человека в мире Илона Маска на приглашение президента Эммануэля Макрона принять участие в Саммите по искусственному интеллекту в Париже. Когда в знаменитом стеклянном Гран-Пале началось мероприятие, слухи о его возможном визите наполнили зал. Однако Маск так и не приехал, проигнорировав приглашение Макрона.

Как передает Day.Az со ссылкой на издание Politico, для Макрона отказ Маска - это удар по его репутации, поскольку он годами пытался привлечь миллиардера к инвестициям во Францию.

Politico напоминает, что когда в декабре 2024 года в соборе Нотр-Дам проходила церемония его торжественного открытия после реконструкции, среди гостей появился неожиданный визитер - Илон Маск. Его присутствие тогда укрепило надежды на участие в саммите по ИИ. Однако, по сообщениям источников, Маск мог покинуть Париж с неприятным осадком. Когда он попытался занять место в первом ряду рядом с Трампом, организаторы переместили его в девятый ряд, уступив места французским официальным лицам.

Издание подчеркивает, что Макрон и Маск хотя и находятся в личном контакте уже несколько лет, однако эта дружба не принесла Франции реальных результатов.

Маск стал гостем Макрона во время саммита "Выберите Францию", призванного привлечь иностранные инвестиции. Американский миллиардер, прибывший в Елисейский дворец на автомобиле Tesla, должен был обсудить с Макроном возможность строительства в ближайшем будущем завода для своего автомобильного бренда. В конце встречи Маск объявил, что Tesla вложит "значительные инвестиции во Францию".

Однако в итоге компания Tesla так и не инвестировала деньги во Францию, предпочтя расширить гигафабрику в Германии.