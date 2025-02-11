Автор: Байрам Эльшадов

На Саммите в Париже по искусственному интеллекту, произошел инцидент, характеризующий всю аморальную сущность президента Франции Эммануэля Макрона. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который сам протянул Макрону руку с намерением поздороваться, был демонстративно проигнорирован со стороны возомнившего себя Недонаполеона.

Поведение самовлюбленного, оторванного от реальности политика больше напоминает истерики капризного актера на провалившемся спектакле, где публика давно освистала главного героя, а он продолжает размахивать руками, делая вид, что управляет сценой.

Открытое неуважение к премьер-министру Индии - это не просто дипломатический конфуз, а сознательный жест, олицетворяющий всё высокомерие и узколобость Макрона. Премьер-министр одной из крупнейших экономик мира, лидер страны с древней цивилизацией и мощной индустрией, выражает готовность к открытому и уважительному диалогу, но французский президент отвечает на это холодной надменностью.

Подобное поведение могло бы быть простительно для необразованного аристократа XVIII века, но в XXI веке, на международном саммите, подобные хамские выходки выглядят жалко и смешно.