В Швеции столкнулись более ста машин

В шведской Уппсале произошло два крупных дорожно-транспортных происшествия, в которых участвовало более ста автомобилей.

Как передает Day.Az, в результате аварий множество людей получили травмы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Первое столкновение произошло утром и затронуло несколько автомобилей. Свыше 20 пострадавших были доставлены в Академическую больницу Уппсалы, однако серьезных травм у них не зафиксировано.

"Мы находимся в режиме усиленной готовности как в Академической больнице Уппсалы, так и в больнице Энчёпинга", - сказал директор департамента здравоохранения и медицинского обслуживания Уппсалы Микаэль Кёлер.

Позже произошла массовая авария с участием 95 автомобилей. На место происшествия прибыли экстренные службы, включая санитарные вертолеты.

"Это страшное зрелище. Разбитые машины разбросаны в беспорядке, словно рассыпанные палочки", - комментирует ситуацию представитель полиции Стефан Ларссон.

Власти объявили важное сообщение для населения и призвали водителей избегать поездок по опасным участкам дорог. В регионе также был создан кризисный штаб.

По данным полиции, погодные условия являются экстремальными, дороги очень скользкие. Также продолжают поступать сообщения о новых авариях, некоторые из которых вызваны тем, что водители отвлекаются на место происшествия.

Метеорологи предупреждают, что снегопад продолжится до вечера, после чего переместится в сторону Стокгольма.