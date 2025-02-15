Вертолёт ВМС Канады спас экипаж торгового судна

Вертолёт ВМС Канады провел эвакуацию экипажа торгового судна, который сел на мель у берегов Ньюфаундленда.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Береговая охрана сообщает, что все члены экипажа рыболовецкого судна смогли благополучно покинуть его.

Корабль под названием "Кейп Корделл" сел на мель недалеко от гавани Форчун в среду, когда на большую часть Ньюфаундленда и Лабрадора обрушился сильный зимний шторм.