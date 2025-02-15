https://news.day.az/world/1730575.html Вертолёт ВМС Канады спас экипаж торгового судна - ВИДЕО Вертолёт ВМС Канады провел эвакуацию экипажа торгового судна, который сел на мель у берегов Ньюфаундленда. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Береговая охрана сообщает, что все члены экипажа рыболовецкого судна смогли благополучно покинуть его.
Вертолёт ВМС Канады спас экипаж торгового судна - ВИДЕО
Вертолёт ВМС Канады провел эвакуацию экипажа торгового судна, который сел на мель у берегов Ньюфаундленда.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Береговая охрана сообщает, что все члены экипажа рыболовецкого судна смогли благополучно покинуть его.
Корабль под названием "Кейп Корделл" сел на мель недалеко от гавани Форчун в среду, когда на большую часть Ньюфаундленда и Лабрадора обрушился сильный зимний шторм.
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