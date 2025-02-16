В России произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировано на Сахалине.

Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологический филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

Как отмечается, сейсмособытие произошло на глубине 46 км. Его магнитуда составила 4,1. Эпицентр находился в 35 км восточнее села Малокурильское.

По данным метеостанции Малокурильское, землетрясение ощутили на Шикотане, сила подземных толчков составила три балла.