https://news.day.az/world/1731010.html В итальянском порту на танкере прогремели взрывы На находящемся в порту итальянского города Савона мальтийском танкере Sea Jewel произошло два взрыва. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Fatto Quotidiano. Инцидент произошел во время выгрузки нефти с прибывшего из Алжира судна.
В итальянском порту на танкере прогремели взрывы
На находящемся в порту итальянского города Савона мальтийском танкере Sea Jewel произошло два взрыва.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Fatto Quotidiano.
Инцидент произошел во время выгрузки нефти с прибывшего из Алжира судна. В результате взрывов на борту танкера образовалась вогнутая внутрь корпуса пробоина. Проведенная проверка не выявила утечек нефти. Информации о пострадавших нет.
Правоохранительные органы в настоящий момент не исключают никаких версий происшедшего, в том числе и срабатывания взрывного устройства.
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