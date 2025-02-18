В итальянском порту на танкере прогремели взрывы

На находящемся в порту итальянского города Савона мальтийском танкере Sea Jewel произошло два взрыва.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает газета Fatto Quotidiano.

Инцидент произошел во время выгрузки нефти с прибывшего из Алжира судна. В результате взрывов на борту танкера образовалась вогнутая внутрь корпуса пробоина. Проведенная проверка не выявила утечек нефти. Информации о пострадавших нет.

Правоохранительные органы в настоящий момент не исключают никаких версий происшедшего, в том числе и срабатывания взрывного устройства.