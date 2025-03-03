Срельба в торговом центре в России

В Мытищах в одном из торговых центров три человека пострадали из-за стрельбы, стрелявший задержан.

Как передает Day.Az, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В дежурную часть МУ МВД России "Мытищинское" поступило сообщение о том, что в одном из торговых центров, расположенных на Шараповском проезде, слышны звуки, похожие на выстрелы", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия незамедлительно. Правонарушителя задержали. Телесные повреждения из-за инцидента получили трое граждан.

Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили, что в торговом центре "Красный кит" проводилась эвакуация посетителей из-за звуков выстрелов.

По факту случившегося организована проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.