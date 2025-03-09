Урсула фон дер Ляйен соберет первое в истории заседание коллегии по вопросам безопасности

Европейские ценности - демократия, свобода и верховенство закона - находятся под угрозой, суверенитет ставится под сомнение - всё это требует чрезвычайных мер.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе.

"Вот почему в ближайшие недели я соберу первую в истории коллегию [европейских комиссаров] по безопасности. Это обеспечит членам коллегии регулярные обновления данных о событиях в сфере безопасности. От внешней и внутренней безопасности до энергетики, обороны и научных исследований. От киберпространства до торговли и иностранного вмешательства", - сообщила глава ЕК.

Она выступила по случаю исполнения 11 марта 100 дней с момента вступления в должность членов Еврокомиссии нынешнего состава.

"Только если у нас будет четкое и глубокое понимание угроз, включая гибридные угрозы, мы сможем эффективно способствовать коллективной безопасности", - сказала фон дер Ляйен, отметив, что ЕК должна переключить внимание на готовность противостоять угрозам.

"Мы назначили первого в истории комиссара по обороне - шаг, который сейчас, три месяца спустя, кажется не просто необходимым, но и правильным в нужное время. Потому что мы явно вступили в новую эру жесткой геостратегической конкуренции", - считает председатель Еврокомиссии.

Она призвала к "смелым и решительным действиям".