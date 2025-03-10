В Сирии привлекут к ответственности причастных к убийствам граждан

Новые власти Сирии привлекут к ответственности участников столкновений на западе страны, которые совершали расправы над мирными жителями, действуя от имени центрального правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа.

"Мы решительно и без снисхождения привлечем к ответственности каждого, кто причастен к убийствам мирных жителей, нанес вред нашему народу, превысил государственные полномочия или использовал власть для достижения собственных целей. Никто не выше закона, поэтому любой, чьи руки запятнаны кровью сирийцев, рано или поздно предстанет перед судом", - сказал аш-Шараа в обращении к нации.

6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности переходного правительства и сторонниками бывшего президента республики Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты - представители религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья Асада.

По последним данным, с начала обострения ситуации на западе Сирии погибли 250 вооруженных сторонников бывшего президента, подчиняющиеся новым властям силы безопасности потеряли 231 бойца. Число погибших мирных жителей превысило 800, большинство из которых принадлежали к алавитской общине.