Белый дом прокомментировал переговоры США и Украины

Переговоры делегаций США и Украины в Саудовской Аравии были позитивными и продуктивными.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Новости, которые мы получали с этой встречи в течение дня и о которых был проинформирован президент [США Дональд Трамп], положительные. Эта встреча была продуктивной", - сказала она.