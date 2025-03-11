https://news.day.az/world/1736279.html Белый дом прокомментировал переговоры США и Украины Переговоры делегаций США и Украины в Саудовской Аравии были позитивными и продуктивными. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Белый дом прокомментировал переговоры США и Украины
Переговоры делегаций США и Украины в Саудовской Аравии были позитивными и продуктивными.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
"Новости, которые мы получали с этой встречи в течение дня и о которых был проинформирован президент [США Дональд Трамп], положительные. Эта встреча была продуктивной", - сказала она.
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