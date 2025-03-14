Трамп прокомментировал заявление Путина

Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал слова президента России Владимира Путина об урегулировании в Украине как многообещающие.

"Он сделал многообещающее заявление, но оно не было полным", - сказал глава вашингтонской администрации на встрече в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее Путин заявил, что РФ согласна с предложениями прекратить боевые действия, но они должны привести к долгосрочному миру и устранить первопричины украинского кризиса.

11 марта в саудовском городе Джидда прошли переговоры между делегациями США и Украины. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому Украина готова принять предложение США о 30-дневном прекращении огня, а Вашингтон немедленно отменит паузу в предоставлении разведданных и возобновит оказание помощи Киеву.