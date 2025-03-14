Президент Франции Эммануэль Макрон заговорил на узбекском языке на встрече с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как передает Day.Az, Мирзиёев находился с государственным визитом во Франции с 11 по 13 марта.

Во время переговоров на высшем уровне были обсуждены вопросы углубления политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, привлечения французских инвестиций в Узбекистан, а также совместных проектов в области образования, экологии, энергетики и здравоохранения. Особое внимание было уделено региональной безопасности и глобальным вызовам.

По итогам переговоров Узбекистан и Франция приняли Совместную декларацию о стратегическом партнерстве и подписали более 20 двусторонних соглашений в ключевых сферах.

Во время торжественного приёма в Елисейском дворце Макрон произнес речь, в которой подчеркнул значимость сотрудничества между двумя странами и завершил её словами на узбекском языке:

"Да здравствует Узбекистан,

Да здравствует Франция,

Да здравствует франко-узбекская дружба".

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