Демократическая партия США достигла рекордно низкого с 1990 года уровня популярности среди американских избирателей.

Как передает Day.Az, это следует из опроса, проведенного телеканалом NBC.

Согласно результатам опроса, лишь 27% американцев относятся к демократам положительно. 55% респондентов сообщили о негативном отношении к партии, 38% из них назвали свои взгляды "крайне" негативными.

"(Это. - ред.) является самым низким положительным рейтингом партии в опросе NBC с 1990 года", - сообщил телеканал.

Отчасти падение рейтинга Демократической партии эксперты связывают с поражением демократки Камалы Харрис на президентских выборах. Теперь избиратели-демократы ждут от партии более жесткого отстаивания своих позиций вместо поиска компромиссов.

До этого американский миллиардер Дэвид Сакс обвинил Демократическую партию США в желании продолжать украинский конфликт вечно. Он заявил, что демократы хотят и дальше тратить на это сотни и сотни миллиардов долларов.

Сакс подчеркнул, что этот конфликт не в американских интересах. Он добавил, что Украина проигрывает на поле боя.