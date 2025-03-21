https://news.day.az/world/1738868.html Взрыв на подстанции привёл к закрытию лондонского аэропорта Хитроу - ВИДЕО Аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли почти на сутки в результате пожара на электроподстанции. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sky News. "В аэропорту произошло отключение электроэнергии.
Взрыв на подстанции привёл к закрытию лондонского аэропорта Хитроу - ВИДЕО
Аэропорт Хитроу в Лондоне закрыли почти на сутки в результате пожара на электроподстанции.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sky News.
"В аэропорту произошло отключение электроэнергии. Чтобы обеспечить безопасность наших пассажиров и коллег, у нас нет иного выбора, кроме как закрыть Хитроу до 23:59 21 марта 2025 года", - сообщили в администрации аэропорта.
По информации Sky News, в ближайшие дни ожидаются "существенные сбои в работе аэропорта". Пассажирам рекомендовали не отправляться в аэропорт до его открытия.
"В настоящее время неясно, будут ли перенаправлены прибывающие рейсы и куда именно", - добавил телеканал.
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