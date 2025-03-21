Еще одна страна выходит из Организации Франкофонии

Мали объявила во вторник о своем выходе из Международной Организации Франкофонии (МОФ), на следующий день после аналогичного заявления ее соседей и союзников Нигера и Буркина-Фасо, передает Day.Az со ссылкой на французкую газету Sud Ouest.

"Мали не может оставаться членом организации, действия которой несовместимы с конституционными принципами, основанными на суверенитете государства", - говориться в письме Министерства иностранных дел страны.

"Поэтому правительство принимает решение о выходе Мали из Международной Организации Франкофонии", - говорится далее в письме, адресованном Министерству иностранных дел Франции.

Членство Мали в МОФ было приостановлено в августе 2020 года после военного переворота, в результате которого был свергнут президент Ибрагим Бубакар Кейта, правивший страной с 2013 года после многих лет кризиса в сфере безопасности, политического и экономического кризиса.

Сообщение Мали о выходе из организации последовало за аналогичными решениями Нигера и Буркина-Фасо, которые уведомили OIF о желании покинуть Франкофонию 18 марта. Тогда же пресс-секретарь OIF отметила, что организация ждет письмо от Мали с уведомлением о выходе из организации, поскольку страны проводят единую внешнюю политику в рамках Альянса государств Сахеля (АГС).