Сильное землетрясение в одной из стран Центральной Америки

Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано у побережья Панамы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр находился в 155 км к северу от города Давид на западе страны, где проживают около 82 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.