https://news.day.az/world/1739037.html Сильное землетрясение в одной из стран Центральной Америки Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано у побережья Панамы. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США. По ее данным, эпицентр находился в 155 км к северу от города Давид на западе страны, где проживают около 82 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Сильное землетрясение в одной из стран Центральной Америки
Землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировано у побережья Панамы.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр находился в 155 км к северу от города Давид на западе страны, где проживают около 82 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
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