https://news.day.az/world/1739842.html Иран потрясло В городе Нетенз, расположенном в иранской провинции Исфахан, произошло землетрясение магнитудой 4. Как передает Day.Az, согласно информации, полученной от Telegram-канала Azad İran ("Свободный Иран"), эпицентр находился на глубине 10 км. На данный момент нет данных о разрушениях или пострадавших.
Иран потрясло
В городе Нетенз, расположенном в иранской провинции Исфахан, произошло землетрясение магнитудой 4.
Как передает Day.Az, согласно информации, полученной от Telegram-канала Azad İran ("Свободный Иран"), эпицентр находился на глубине 10 км.
На данный момент нет данных о разрушениях или пострадавших.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре