https://news.day.az/world/1739842.html

Иран потрясло

В городе Нетенз, расположенном в иранской провинции Исфахан, произошло землетрясение магнитудой 4. Как передает Day.Az, согласно информации, полученной от Telegram-канала Azad İran ("Свободный Иран"), эпицентр находился на глубине 10 км. На данный момент нет данных о разрушениях или пострадавших.