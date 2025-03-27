https://news.day.az/world/1740057.html В Саудовской Аравии выпал град - ВИДЕО В полумиллионной городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии два дня подряд (во вторник и среду) шёл град. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем видео:
В Саудовской Аравии выпал град - ВИДЕО
В полумиллионной городе Абха на юго-западе Саудовской Аравии два дня подряд (во вторник и среду) шёл град.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем видео:
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