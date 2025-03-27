Военные технологии Турции выходят на новый уровень

Турецкий беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB-3 успешно прошел очередное важное испытание, которое включало запуск сверхзвуковой ракеты İHA-122. Этот тест стал еще одним подтверждением успеха Турции в развитии военных технологий.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Haber Global.

БПЛА Bayraktar TB-3, разработанный компанией Baykar, привлекает внимание не только благодаря интеграции нового вооружения, но и своим уникальным возможностям взлетать и садиться на морские платформы.

Ракета İHA-122, производимая компанией ROKETSAN, отличается высокой точностью и эффективно поражает как морские, так и наземные цели. Во время испытаний цель была обозначена БПЛА Bayraktar TB-2, что позволяет обеим моделям работать в тесной координации и обмениваться информацией в реальном времени во время операций.

Bayraktar TB-3 имеет способность взлетать и садиться на суда с короткими взлетно-посадочными полосами, включая десантные корабли типа TCG Anadolu. Это значительно увеличивает боевые возможности и влияние турецкого флота в открытом море. Ракета İHA-122, произведенная в Турции, расширяет возможности вооружений, обеспечивая эффективное использование против различных типов целей и укрепляя потенциал Турции в морских и воздушных операциях.