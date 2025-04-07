Внедорожник Nissan X-Trail уплыл от хозяина на отколовшейся льдине

В Магаданской области внедорожник Nissan X-Trail уплыл от хозяина на отколовшейся льдине в сторону Японии. 

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Последний раз свою машину россиянин видел в бухте Гертнера. Из-за сильного слома льда рыбак не успел отогнать авто, и машина отдрейфовала на льдине в Охотское море.