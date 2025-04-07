https://news.day.az/world/1742911.html Внедорожник Nissan X-Trail уплыл от хозяина на отколовшейся льдине - ВИДЕО В Магаданской области внедорожник Nissan X-Trail уплыл от хозяина на отколовшейся льдине в сторону Японии. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Последний раз свою машину россиянин видел в бухте Гертнера. Из-за сильного слома льда рыбак не успел отогнать авто, и машина отдрейфовала на льдине в Охотское море.
Внедорожник Nissan X-Trail уплыл от хозяина на отколовшейся льдине - ВИДЕО
В Магаданской области внедорожник Nissan X-Trail уплыл от хозяина на отколовшейся льдине в сторону Японии.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Последний раз свою машину россиянин видел в бухте Гертнера. Из-за сильного слома льда рыбак не успел отогнать авто, и машина отдрейфовала на льдине в Охотское море.
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