Трамп поддержал шефа Пентагона

Президент США Дональд Трамп выразил решительную поддержку кандидатуры Пита Хегсета на посту главы Пентагона, несмотря на утечку данных США об ударе по Йемену. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Президент решительно поддерживает министра Хегсета, который выполняет феноменальную работу, возглавляя Пентагон", - заявила она.

По словам Левитт, все военное ведомство "работает против" Хегсета и тех изменений, которые он пытается проводить на посту шефа Пентагона.