Похороны папы Римского пройдут по упрощенной процедуре

Прощание с папой Римским Франциском будет отличаться от церемоний погребения его предшественников. Об этом пишет издание Corriere della Sera, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Похоронный обряд традиционно будет включать бдение (одно вместо двух), отпевание и погребение, но тело понтифика не будут выставлять на катафалке для почитания. Кроме того, отменяется церемония закрытия гроба.

Франциска похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре за пределами Ватикана, при этом большинство понтификов хоронили в Ватиканских гротах под собором Святого Петра.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Ему было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал проблемы со здоровьем. По информации Vatican News, инсульт вызвал кому и остановку сердца.