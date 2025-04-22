Макрон опять хочет распустить парламент

Президент Франции Эмманюэль Макрон изучает возможность роспуска парламента и проведения внеочередных выборов осенью 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет агентство Bloomberg.

По его сведениям, французский лидер в последние несколько недель обсуждал данный шаг с кругом приближенных к нему лиц. Помимо осени 2025 года также рассматривается проведение парламентских выборов в 2026 году.

Обсуждения пока носят лишь консультативный характер, окончательного решения принято не было.

По словам агентства, подобный шаг может не только пошатнуть относительную стабильность во Франции, но также позволить парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" укрепить свои позиции и, вероятно, получить контроль над правительством.

Согласно французскому законодательству, президент не имеет права распускать парламент чаще, чем раз в год, поэтому такая возможность у него появится формально не раньше июня 2025 года. Многие политики уверены, что президент воспользуется своим правом до окончания мандата, несмотря на то, что в прошлый раз роспуск парламента сильно усложнил принятие бюджета на 2025 год, в ходе обсуждения и попытки правительства принять его в обход парламента кабмину Мишеля Барнье был вынесен вотум недоверия.