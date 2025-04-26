США провели испытательный запуск гиперзвуковой ракеты

В США провели очередное испытание гиперзвуковой ракеты средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW, он же Dark Eagle).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета Orlando Sentinel.

"Объединенная группа правительственных, академических и промышленных партнеров провела испытание по поручению министерства обороны на полигоне станции космических войск на мысе Канаверал", - говорится в публикации.

В настоящее время эксперты оценивают результаты испытания.

Издание подчеркнуло, что система предназначена для развертывания на суше или на море. Гиперзвуковые ракеты движутся со скоростью, превышающей скорость звука более чем в пять раз, что делает их гораздо более сложным оружием для противодействия после запуска.

Первое "успешное" летное испытание состоялось в декабре прошлого года, ракету Dark Eagle выпустили из штатной пусковой установки. Ракетный комплекс Dark Eagle разработала корпорация Lockheed Martin. Предполагается, что ракета может развить скорость свыше 6000 км/ч.

При этом в апреле 2025 года газета Asia Times писала, что США приняли решение прекратить разработку гиперзвуковой ракеты нового поколения и фактически свернули некогда перспективную программу. Причинами стали непреодолимые бюджетные проблемы, неудовлетворительная эффективность разработки и наращивание Китаем своего военного потенциала, добавило издание.