https://news.day.az/world/1749360.html

Российские города накрыл снегопад - ВИДЕО

Москву, Тверь и Ярославль накрыл майский снегопад. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В нескольких российских регионах 1 мая с самого утра началось со снега с дождём. Осадки кратковременные, и ожидается, что снег быстро растает.