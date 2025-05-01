Российские города накрыл снегопад

Москву, Тверь и Ярославль накрыл майский снегопад.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В нескольких российских регионах 1 мая с самого утра началось со снега с дождём.

Осадки кратковременные, и ожидается, что снег быстро растает.