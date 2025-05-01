https://news.day.az/world/1749360.html Российские города накрыл снегопад - ВИДЕО Москву, Тверь и Ярославль накрыл майский снегопад. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В нескольких российских регионах 1 мая с самого утра началось со снега с дождём. Осадки кратковременные, и ожидается, что снег быстро растает.
Российские города накрыл снегопад - ВИДЕО
Москву, Тверь и Ярославль накрыл майский снегопад.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В нескольких российских регионах 1 мая с самого утра началось со снега с дождём.
Осадки кратковременные, и ожидается, что снег быстро растает.
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