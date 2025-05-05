Утечка водорода на атомной электростанции в Финлядии
В Финляндии на втором энергоблоке атомной электростанции "Ловииса" произошла утечка водорода.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Ilta-Sanomat со ссылкой на компанию Fortum, которой принадлежит АЭС.
Отмечается, что утечку обнаружили в одном из четырех теплообменников генератора, он был выведен из эксплуатации, а второй энергоблок перевели на сниженную в половину мощность.
"Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода", - уточнили в Fortum. Там добавили, что угрозы для людей и окружающей среды не возникло. Газета также уточнила, что на АЭС ведутся работы по модернизации, чтобы продлить срок эксплуатации станции до 2050 года.
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