Утечка водорода на атомной электростанции в Финлядии

В Финляндии на втором энергоблоке атомной электростанции "Ловииса" произошла утечка водорода.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Ilta-Sanomat со ссылкой на компанию Fortum, которой принадлежит АЭС.

Отмечается, что утечку обнаружили в одном из четырех теплообменников генератора, он был выведен из эксплуатации, а второй энергоблок перевели на сниженную в половину мощность.

"Потребление водорода генератором начало увеличиваться 3 мая, что является признаком утечки водорода", - уточнили в Fortum. Там добавили, что угрозы для людей и окружающей среды не возникло. Газета также уточнила, что на АЭС ведутся работы по модернизации, чтобы продлить срок эксплуатации станции до 2050 года.