В Самаре огромная труба раздавила легковушку

В Самаре огромная труба водовода раздавила легковушку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал 112, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Огромная труба водовода не доехала до места ремонта в Самаре. 18-колесный монстр, как ни пытался - не смог нормально вписаться в разворот и зацепил пару легковушек. Никто не пострадал, просто очень испугались", - говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, что труба придавила легковой автомобиль. На записи также заметно, что после ДТП у машины повреждена крыша.

По информации источника, после инцидента машинам потребовался ремонт. Также сообщается, что трубу везли, чтобы установить в центральную магистраль, которая подает воду в Куйбышевский район Самары.