Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Вечером 8 мая президент Украины Володимир Зеленский провел "хороший разговор" с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Как передает Day.Az со ссылкой на УНИАН, об этом глава государства сообщил в телеграм-канале.

"Поздравили наши народы с днем победы в Европе - победы над нацизмом. Приветствовали ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве - по-настоящему исторического документа, который открывает много новых возможностей для сотрудничества. Обсудили необходимость дальнейших усилий ради мира, в частности конкретные шаги, которые могут быть сделаны", - рассказал Зеленский.

Кроме того, по его словам, Трамп поинтересовался ситуацией на фронте. Украинский президент также подчеркнул, что наша страна готова к 30-дневному прекращению огня "хоть с сегодняшнего дня".

"Мы ожидаем от России согласия на это предложение. Я также подтвердил, что Украина готова к переговорам в любом формате. Но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня. Президент Трамп подтвердил, что хочет завершения этой войны, готов помогать и поддерживает необходимость прекращения огня. Мы согласовали дальнейшие контакты", - констатировал Владимир Зеленский.