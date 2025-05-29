https://news.day.az/world/1756461.html Трехметровый удав вцепился в руку россиянки и стал ее обвивать - ВИДЕО В Новороссийске удав прокусил хозяйке руку и начал обвивать женщину, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Трехметровый удав вцепился в руку своей хозяйки и начал обвивать ее тело.
Трехметровый удав вцепился в руку россиянки и стал ее обвивать - ВИДЕО
В Новороссийске удав прокусил хозяйке руку и начал обвивать женщину, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Трехметровый удав вцепился в руку своей хозяйки и начал обвивать ее тело. Женщина пыталась самостоятельно освободиться от змеи, но не смогла справиться с ее сильной хваткой. На помощь пришлось вызывать сотрудников экстренных служб.
Специалисты помогли женщине освободиться от удава, после чего ей вызвали медиков. На видео с места происшествия видно, что рука женщины в крови. Рептилию поместили обратно в домашний вольер.
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