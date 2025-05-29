Трехметровый удав вцепился в руку россиянки и стал ее обвивать

В Новороссийске удав прокусил хозяйке руку и начал обвивать женщину, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Трехметровый удав вцепился в руку своей хозяйки и начал обвивать ее тело. Женщина пыталась самостоятельно освободиться от змеи, но не смогла справиться с ее сильной хваткой. На помощь пришлось вызывать сотрудников экстренных служб.

Специалисты помогли женщине освободиться от удава, после чего ей вызвали медиков. На видео с места происшествия видно, что рука женщины в крови. Рептилию поместили обратно в домашний вольер.