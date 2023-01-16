Китайцы показали идеальный автомобиль для молодых мам. Компактвэн Arcfox Koala спроектирован таким образом, чтобы в салоне было удобно перевозить маленьких детей, передает Day.Az со ссылкой на Motor. Предусмотрены кресла-трансформеры, раскладной столик для смены подгузников, специальный режим кондиционирования, ниша для подогрева и охлаждения бутылочек с питанием, а также шторки безопасности увеличенного размера. Техническая начинка электромобиля пока держится в секрете.

Интерфейс электромобиля Arcfox Koala "заточен" под удобство родителей. В систему можно загрузить информацию о плановых прививках и медицинских осмотрах, у кондиционера есть противовирусный режим, а материалы отделки салона таковы, что ребёнок может безопасно их жевать.

Правая дверь с электроприводом позволяет легче доставать детское кресло, причём при необходимости исходное сиденье можно повернуть на 90 градусов или разложить в горизонтальное положение. Камера следит за состоянием ребёнка, переключает подсветку, режим работы кондиционера и аудиосистемы в случае, когда малыш засыпает.

Для грудного вскармливания и смены подгузников предусмотрен специальный столик с голосовым управлением. Хранить четыре бутылочки со смесью можно в специальной нише с подогревом и охлаждением. Если ребёнок плачет, автомобиль включает успокаивающую музыку, более того, детское кресло может сигнализировать о наполненном подгузнике.

Внешность электромобиля Arcfox Koala ничем не примечательна, не должно быть и откровений по технике - скорее всего, компактвэн унифицирован с кроссовером Alpha T и седаном Alpha S. В таком случае возможен передний или полный привод, а под полом могут размещаться батареи ёмкостью до 93,6 киловатт-часа.

Публичная премьера Arcfox Koala наверняка состоится в ближайшие месяцы, но пока электромобиль не прошёл сертификацию в Китае. В Россию электрокары Arcfox уже ввозят "серые" дилеры, так что компактвэн для молодых мам у нас тоже наверняка появится.