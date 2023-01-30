Toyota осталась лидером по продажам автомобилей в мире

Корпорация Toyota отчиталась о результатах продаж по итогам 2022 года. По данным автопроизводителя, он отгрузил за год более 10,48 млн автомобилей, включая принадлежащие Toyota марки Daihatsu и Hino, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Продажи Toyota в 2022 году остались на уровне 2021-го: их объем снизился на 0,1%. При этом Toyota обогнала концерн Volkswagen, реализовавший за год 8,26 млн автомобилей. Немецкий автоконцерн занял по мировым продажам второе место.

Toyota остается лидером мирового автопрома по продажам третий год подряд, уточняет ТАСС.

Положительный эффект на деятельность Toyota оказало восстановление спроса на новые машины в Северной Америке, а также улучшение ситуации с поставками автокомпонентов. В 2023 году японский автоконцерн планирует выпустить 10,6 млн автомобилей.