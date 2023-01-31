«Автотор» готовится к производству машин еще двух марок

Накануне калининградский завод "Автотор" объявил о запуске производства седана E5 китайской марки Kaiyi, который встал на конвейер вместо прежних Hyundai, Kia и BMW. Вместе с тем руководство площадки подтвердило переговоры с еще двумя партнерами, пишет "Прайм". По словам главы совета директоров "Автотор Холдинга" Валерия Горбунова, они находятся в финальной стадии: то есть, в ближайшее время к Kaiyi могут присоединиться автомобили двух других брендов, Day.Az со ссылкой на Motor.ru.

Как отметил Горбунов, на подходе у руководства "Автотора" соглашение с "еще как минимум двумя партнерами". Договоренности позволят загрузить все линии завода помимо первой, с которой начали сходить седаны Kaiyi, и выпустить в 2023 году до 100 тысяч автомобилей. Это оптимистичный сценарий, а пессимистичный предполагает производство 70 тысяч машин.

Возможно, новыми партнерами "Автотора" станут еще два китайских производителя - BAIC и Dongfeng. Ранее завод зарегистрировал ООО "Каи Рус" для продажи Kaiyi, а вместе с ним ООО "Баик Рус" и "Восток Ветер Рус", отмечает Telegram-канал "Русский автомобиль". "Баик Рус", по всей вероятности, создана для работы с BAIC, а не столь очевидный "Восток Ветер Рус" может намекать на Dongfeng, который с китайского языка переводится как "восточный ветер".

Инсайдеры сообщали, что "Автотор" уже готовится к серийному производству кроссоверов Beijing X3 и X35 концерна BAIC. Причем машины якобы уже собирают в тестовом режиме.

Завод будет развивать сотрудничество и с Kaiyi: до конца 2023 года в Калининграде стартует производство еще трех моделей. Сначала китайские новинки будут собирать на базе уже сваренного и окрашенного кузова, а в будущем "Автотор" перейдет на производство по полному циклу.