Ford возвращается в Формулу 1

Концерн Ford официально объявил о возвращении в чемпионат Формулы 1 в качестве поставщика силовых установок с 2026 года. Он станет партнером команды Red Bull, которая является действующим чемпионом как в командном, так и в личном зачетах, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Сейчас на болидах Red Bull используются двигатели Honda. Однако японский производитель еще с 2021 года официально не участвует в чемпионате, а лишь продает силовые установки команде.

После решения Honda об уходе из Формулы 1, в Red Bull стали строить собственный завод двигателей и искать партнера, который помог в этом проекте своими финансами и инженерными компетенциями. Предполагалось, что таким партнером станет Porsche.