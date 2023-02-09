Toyota представила большой кроссовер Grand Highlander

Компания Toyota рассекретила полноразмерый кроссовер Grand Highlander. Публичный дебют автомобиля состоится 9 февраля на автосалоне в Чикаго. Производство машин наладят на заводе в штате Индиана (США). На этом же предприятии выпускают и обычной Highlander, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Новинку построили на платформе GA-K. Трехрядный кроссовер оборудовали 2,4-литровым мотором мощностью 269 л.с. Двигатель работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Также клиентам предложат гибридную модификацию Grand Highlander. Такой автомобиль получил 2,5-литровым атмосферник, электромотор и вариатор. Суммарная мощность машины - 246 л.с. Все версии новинки можно будет купить с передним или полным приводом.



Кроме этого, у машины есть еще одна гибридная версия под названием Hybrid Max. Этот кроссовер оснастили 2,4-литровым бензиновым двигателем, электромотором и шестиступенчатым "автоматом". Приобрести машину можно будет только с системой полного привода. Суммарная мощность кроссовера - 367 л.с. Разгон до сотни занимает у этого Grand Highlander 6,3 секунды.

Автомобиль получил версии на восемь или семь посадочных мест. В салоне Toyota Grand Highlander установлено сразу 13 подстаканников и подбутыльников и семь разъемов USB Type-C. Кроссовер оборудовали 12,3-сенсорным дисплеем мультимедийной системы, беспроводной зарядкой для смартфона, аудиосистемой JBL c 11 динамиками, а также креслами с функцией подогрева и вентиляции.



Также автомобиль укомплектовали фирменным комплексом водительских ассистентов Toyota Safety Sense. Среди опций у новинки числятся цифровая приборная панель, камеры кругового обзора, проекционный дисплей и панорамная крыша. Для пассажиров второго ряда доступна собственная панель управления климатической системой в машине. Максимальный объем багажного отделения (при сложенных сиденьях) - 2775 л.