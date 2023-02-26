Toyota проведет самое большое за 20 лет повышение зарплат своих сотрудников

Японский автоконцерн Toyota намерен полностью согласиться с требованиями местных профсоюзов и произвести самое большое за последние 20 лет повышение заработных плат для своих сотрудников. Об этом в среду сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подчеркивается, что Toyota уже третий год подряд полностью соглашается с условиями, выдвигаемыми профсоюзами, но это повышение заработных плат и годовых бонусов станет самым высоким за последние 20 лет. На данный момент точная сетка повышения заработных плат для разных категорий сотрудников не разглашается, но максимальная прибавка составит 9 370 иен ($70 по текущему курсу), а годовым бонусом будет 6,7 месячной зарплаты.

Отмечается, что руководство Toyota выразило полное понимание необходимости повышения заработных плат на фоне возникшего в прошлом году в стране инфляционного давления, вызванного глобальным ростом цен на сырье, продовольствие и энергоносители.