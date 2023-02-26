«Заряженные» кроссоверы Cupra получат комплект тюнинга

Компания Manhart представила доработки для кроссоверов марки Cupra. Тюнинг-ателье, известное своими проектами на базе преимущественно немецких моделей, начинает осваивать испанский автопром. Компания официально объявила, что расширяет сферу своих интересов до бренда Cupra - в 2023 году свет увидит проект на базе кроссовера Cupra Formentor. При этом специалисты Manhart, как и их коллеги из ABT Sportsline, в качесте основы для своей модели взяли "заряженную" модификацию Formentor VZ5, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Испанский кроссовер оснащается 2,5-литровым турбомотором мощностью 390 лошадиных сил, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG и полным приводом.

Программа Stage 1 подразумевает установку блока управления двигателем MHtronik и новой выхлопной системы, что позволит увеличить отдачу мотора до 490 лошадиных сил. В работе находится и пакет Stage 2, который станет включать в себя дополнительно новую систему впуска, обновленный интеркулер и новую программу управления двигателем.

Какие параметры будут у кроссовера с такими доработками - не сообщается. Визуально модель Manhart CP 500 отличается от базового Formentor VZ5 только 20-дюймовыми колёсами Concave One, пружинами H&R в подвеске, снижающими дорожный просвет, а также фирменными стикерами на кузове.