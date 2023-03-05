Ford запатентовал систему самоконфискации машины за долги владельца

Компания Ford запатентовала встроенную систему изъятия автомобиля и блокирования его функций в случае, если владелец перестанет вносить кредитные платежи, сообщает The Drive, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Заявка под названием "Системы и методы изъятия транспортного средства" была подана в Патентное ведомство США в 2021 году, но опубликована в конце февраля 2023-го. Документ описывает несколько методов, которые способны осложнить жизнь автомобилисту в случае просрочки платежей за автомобиль.

В частности, система позволяет дистанционно блокировать агрегаты автомобиля, включая климатическую установку или двигатель. При наличии функции автономного вождения автомобиль сможет самостоятельно проехать в место, где его будет удобно погрузить на эвакуатор, либо отправиться в агентство по изъятию имущества. В случае, если кредитор сочтет процедуру изъятия нецелесообразной, машина посредством этой системы сможет отправиться на утилизацию.

При этом оформление патентных документов не означает намерение внедрить такое приложение в реальную жизнь, возможно, компания Ford решила таким образом закрепить за собой эту идею, подчеркивает The Drive.