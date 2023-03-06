Foxconn займется контрактной сборкой электромобилей

Компания Foxconn планирует начать контрактное производство электромобилей, передает Day.Az со ссылкой на Автоновости дня.

Тайваньский контрактный производитель Foxconn, известный в первую очередь как главный производственный партнер Apple, займется производством автомобилей. К середине текущего десятилетия он хочет занять до 5% мирового рынка по контрактному производству электрокаров, а в дальнейшем - до половины сегмента.

Ранее Foxconn выкупила у стартапа Lordstown Motors бывший завод General Motors в штате Огайо, где тайваньская компания планирует наладить производство электромобилей. На его мощностях будут выпускать электрические пикапы Endurance. Руководство Foxconn рассчитывает, что ежегодный объем производства электромобилей на данном заводе составит порядка 300 тыс. единиц. Причем 250 тыс. из них, как ожидают в Foxconn, будут выпускаться для одного крупного заказчика, а оставшиеся 50 тыс. компания оставит для более нишевых заказов.

По оценкам AutoForecast, к 2025 году Foxconn сможет ежегодно выпускать порядка 65 тыс. электромобилей, а уже к 2026 году этот показатель увеличится более чем в два раза, до 157 тыс. штук.