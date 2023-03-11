Обновленный Nissan Sylphy поступил в продажу в Китае в 11 комплектациях

В Китае начались продажи обновленного седана Nissan Sylphy. Всего автомобиль доступен в 11 комплектациях, начиная от базовой версии с 1,6-литровым бензиновым мотором вплоть до гибрида с увеличенным запасом хода. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Autohome.

Рестайлинговый Sylphy получил трапециевидную радиаторную решетку с обрамляющей ее V-образной хромированной планкой. При этом дизайн бензиновых и гибридных версий отличается. Задние фонари обновленного седана получили затемненные стекла.

В салоне сохранилась традиционная комбинация приборов со стрелочными спидометром и тахометром, однако появился центральный экран медиасистемы в виде планшета. Гибридная версия автомобиля включает бензиновый мотор 1.2 мощностью 72 л.с. и электродвигатель. Суммарная мощность такой силовой установки достигает 160 л.с.

Бензиновый мотор 1.6 выдает 135 л.с., он агрегатируется с вариатором. В базовой версии обновленный Sylphy предлагается в Китае за 99,8 тыс. юаней, максимальная комплектация с гибридной силовой установкой оценивается в 174,9 тыс. юаней.